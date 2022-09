La Juve lo ricorda così: “Una leggenda, Paolo Rossi”

Paolo Rossi oggi avrebbe compiuto 66 anni. L'ex indimenticato bomber che tanto ci fece gioire ai Mondiali di Spagna 1982 è stato ricordato oggi da tanti sportivi, e in particolare dalla Juve, squadra di cui ha vestito per parecchi anni la maglia nel momento migliore della carriera. Ma ci sono anche i ricordi dei suoi ex compagni di squadra, come Antonio Cabrini, anche lui accomunato a Rossi dalle gesta in azzurro e con la Juve.