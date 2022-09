"La Juve vuole Bensebaini subito a gennaio: contatti in corso"

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra, e secondo la Bild il primo obiettivo sulla lista di Federico Cherubini sarebbe Ramy Bensebaini, laterale del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto nel 2023. Il club bianconero è molto interessato e sarebbe pronto ad anticipare i tempi , per assicurarselo subito a gennaio .

"La Juventus si muove per Bensebaini, assalto per gennaio"

Le chance di rinnovo dell'esterno algerino con il club tedesco sono ridotte al minimo, e la Juventus vorrebbe approfittarne per ingaggiarlo subito per il prossimo gennaio, ad una cifra abbordabile per le casse del club piemontese. Il giocatore è seguito da tempo dalla società bianconera e gradirebbe un trasferimento in Italia: prenderebbe il posto di uno fra Alex Sandro e De Sciglio, che non hanno brillato in questo avvio di stagione.