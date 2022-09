Danilo, un mese e mezzo di fuoco: "Riporteremo la Juve dove merita"

Danilo: "Abbiamo quello che serve, la Juve tornerà a vincere"

"Ora c'è un mese e mezzo di competizione per riportare la Juventus dove merita - sono le parole a Mola Tv del terzino verdeoro, che ha giocato tutti i 90' del match contro i nordafricani, vinto 5-1 -. Sappiamo che abbiamo quello che ci serve per tornare a vincere, è la mentalità che abbiamo. La testa da oggi in poi è subito alla Juve e a quello che dobbiamo fare per risalire. Il Brasile? Il nostro obiettivo sicuramente è quello di vincere il Mondiale. Il Brasile non accetta altri obiettivi che non siano questo".