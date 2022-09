La Juve congela i rinnovi, ma c’è chi è già ai saluti

TORINO - La scorsa stagione insegna. Al di là della telenovela legata a Paulo Dybala , la linea della Juve per quel che riguarda i giocatori in scadenza non sembra cambiare. D'altronde c'è un piano piuttosto rigido di contenimento dei costi che va applicato e passerà anche da queste situazioni, che si affronteranno tutte o quasi nella seconda parte di stagione. Un tema piuttosto delicato, perché vedendo nomi e stipendi dei giocatori coinvolti, in casa Juve ci si ritrova davanti alla possibilità di liberarsi di oltre 40 milioni lordi di ingaggio, per quanto poi ovviamente bisognerebbe intervenire per sostituirli.

Al capolinea

Ormai giunto al capolinea Alex Sandro, uno dei motivi per cui alla fine la Juve ha deciso ob torto collo di non investire subito su un nuovo terzino sinistro. Il suo contratto da 6 milioni netti più bonus non verrà rinnovato, salvo sorprese non all'orizzonte nemmeno un accordo al ribasso sembra in programma. Un po' come per Juan Cuadrado, che la scorsa stagione è stato al centro di una trattativa mai decollata per spalmare il suo ingaggio da 5 milioni netti salvo poi veder scattare l'opzione per il prolungamento automatico dopo la quarantesima presenza: il colombiano è ancora un titolarissimo, ma la sua avventura in bianconero sembra giunta all'ultimo capitolo.

Fattore Rabiot

Discorso diverso quello legato ad Adrien Rabiot. Come noto, la Juve lo avrebbe ceduto al Manchester United, il mancato accordo del giocatore con i Red Devils ha pure cambiato i piani di mercato del club. Intanto continuano a rimbalzare da Parigi voci relative a una clamorosa pace tra mamma Veronique e il Psg, ma Rabiot per Allegri rimane un punto fermo e nel caso in cui il tecnico riuscisse a ribaltare l'attuale situazione potrebbe anche richiedere di trattenerlo: ma anche qui, se ne parla nell'anno nuovo.

Di Maria, altra storia

Tutta un'altra storia invece quella legata ad Angel Di Maria. Per convincerlo ad accettare la Juve è stato necessario stipulare un contratto annuale, l'amore con Allegri per ora non è sbocciato nonostante proprio il tecnico si sia esposto per puntare sull'argentino, solo una grande stagione dopo il Mondiale potrebbe convincere El Fideo a restare: un altro anno di contratto vedrebbe poi la Juve poter contare sui vantaggi del Decreto Crescita. Non è una questione economica invece l'eventuale rinnovo di Carlo Pinsoglio.