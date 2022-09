Juve, seduta doppia alla Continassa in vista del Bologna

Si avvicina il ritorno in campo in Serie A per la Juvenus e il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri si sta riunendo (col progressivo rientro dei nazionali), in vista della sfida di domenica contro il Bologna (fischio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium), che sarà diretta dal fischietto di Palermo Rosario Abisso, coadiuvato da Tolfo e Perrotti, con quarto ufficiale Maggioni e VAR La Penna.