Allenamento Juve, Miretti regolarmente in gruppo

Mancano due giorni al ritorno in campo per la Juve dopo la pausa per le nazionali. I tifosi bianconeri sperano che questa sosta abbia giovato al gioco e al morale. Il prossimo avversario, domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium, è il Bologna. Massimiliano Allegri può sorridere per alcuni rientri importanti di giocatori fuori per infortunio o per squalifica e sembra orientato a proporre il 3-5-2 contro i felsinei.