Juve, c'è il dj set di Salmo prima del Bologna. Perplessi i tifosi sui social

Riorna la Serie A e, allo Juventus Stadium, anche intrattenimento e spettacolo collaterali al match che vedrà opposta la band di Massimiliano Allegri al Bologna di Thiago Motta, in programma domenica alle 20.45. Prima del match, sin dall’apertura dei cancelli, nella casa bianconera, sono in programma attività ludiche ad attendere tutti i tifosi. Ci saranno i classici giochi di luce, laser show da parte di EA Sports e un dj set curato da Maurizio Pisciottu, in arte Salmo.

Juve: il dj set di Salmo prima della partita, ma sui social si scatena la perplessità Sui social, specialmente su Twitter, però, numerosi tifosi hanno palesato perplessità sull'evento, in occasione del periodo negativo della squadra, abbinato ai "prezzi alti di ingresso allo stadio", tema che torna ricorrente. Tra i tanti commenti non esattamente a favore, si legge: "A me Salmo piace pure, ma se voglio vedermi Salmo vado ad un suo concerto. Queste mi sembrano più americanate fatte per sembrare cool, vedi le ultime ig stories con modelli e influencer varie. Capisco il brand ma al tifoso interessa poco".