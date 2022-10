Diretta Juve-Bologna ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - La Juve è chiamata ad una scossa: dopo la pausa per gli impegni delle nazionali i bianconeri sono alla ricerca di un risultato importante per sbloccarsi in campionato, dopo i due pareggi contro Fiorentina e Salernitana ed il ko contro il Monza. Sarà il Bologna a far visita alla squadra di Allegri all'Allianz Stadium nel match valido per 8ª giornata di campionato, con Bonucci e compagni che cercano sicurezze anche in vista del prossimo, e forse decisivo, match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Allegri può contare su rientri importanti, come Szczesny in porta, Locatelli e Rabiot a centrocampo e Cuadrado e Milik, che hanno scontato i turni di squalifica e che ritornano a disposizione per domenica sera. Non ci sarà invece Di Maria, squalificato dopo il rosso di Monza, così come gli infortunati di lungo corso Pogba e Chiesa. Dall'altro lato, il Bologna vuole dare una svolta al suo campionato dopo un inizio di stagione in salita (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte) e vuole invertire il trend totalmente negativo contro i bianconeri nelle ultime dodici gare: sono infatti ben 11 le sconfitte contro la Juve per i felsinei, con un solo pareggio ottenuto proprio nell'ultimo match giocato il 16 aprile scorso all'Allianz (con Vlahovic che rispose al 95' al vantaggio iniziale firmato Arnautovic).