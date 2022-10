Juve, tanti sorrisi: Chiesa torna parzialmente in gruppo

Sorrisi d'obbligo oggi alla Continassa, e non solo per il ritorno alla vittoria ieri sera contro il Bologna (3-0), successo che mancava da ben 32 giorni, dal 31 agosto. Si è rivisto infatti Federico Chiesa , fermo da gennaio a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Grandi feste per l'ex fiorentino, che ora muoverà i primi passi concreti per il ritorno in campo con la Juve .

Chiesa: non c'è ancora la data per il rientro

Chiesa inizia oggi la fase per il parziale e graduale rientro in gruppo. Non c'è ancora una data precisa per quando potrà tornare i convocati, ma dovrebbe essere nelle prossime settimane. Intanto, oggi, la squadra bianconera è tornata a lavorare per preparare la partita di mercoledì in Champions contro il Maccabi. Dopo le due sconfitte nelle prime due partite del girone, sono d'obbligo i primi tre punti nella partita apparentemente più abbordabile.