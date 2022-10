Juve, talismano Di Maria. Ma è un rebus tattico

TORINO - Fattore Di Maria. La Juve si gioca il jolly per tenere viva la speranza di superare il girone di Champions League. Le due sconfitte iniziali con Paris Saint Germain e Benfica hanno messo a serio rischio la qualificazione ma non tutto è ancora perduto, a patto di battere domani sera il Maccabi Haifa e iniziare la rimonta. La vittoria sul Bologna ha riportato il sereno in un ambiente avvolto dalla crisi, certificata dal crollo di Monza prima della sosta. Ora però serve cavalcare l’onda del ritorno al successo in campionato perché anche in Europa i bonus sono già finiti. E non c’è iniezione di energia migliore di un campione del calibro del Fideo, che la Champions l’ha già sollevata con il Real Madrid e vanta 101 presenze (preliminari compresi) e 22 gol nella competizione, per riprendere la marcia.





Svolta Svolta Il mondo bianconero si attende uno squillo da parte di Angel, che ancora non è riuscito a fare la differenza come tutti si attendevano. L’esordio aveva incantato e illuso al tempo stesso: era Ferragosto e l’argentino aveva debuttato con gol e assist contro il Sassuolo, fermandosi però immediatamente per un problema muscolare. Aveva dovuto così saltare Samp e Roma, prima che il rientro forzato contro lo Spezia lo rimettesse fuori gioco pochi giorni dopo nel match in casa della Fiorentina. Conseguenza: niente debutto in Champions da fresco ex contro il Psg e niente Salernitana. In pratica, a settembre Di Maria si è visto soltanto per mezz’ora contro il Benfica, dove ha regalato lampi della sua classe senza però poter incidere perché ancora privo della adeguata condizione fisica. Anzi ha contribuito allo sprofondo bianconero con la reazione di Monza che gli è costata il rosso e la squalifica di due turni, uno già scontato contro il Bologna e un altro da scontare contro il Milan. Tutto sulla coppa, quindi, per dare la svolta. Juve, riecco Federico Chiesa