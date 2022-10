Juve, Nedved: "Allegri mai in dubbio. Complimenti al Napoli"

Juve, Nedved: "Allegri non è mai stato in dubbio"

"L'allenatore non è mai stato in dubbio - ha assicurato Nedved -. C’è stata sempre fiducia, si sono fatti però pochissimi allenamenti. Io non sono così bravo a capire la forma della squadra, questa la capiremo andando avanti. Sono fiducioso. L'avvio di Champions difficile? Non so perché, noi facciamo di tutto dalla società ai giocatori per rimettere le cose a posto".