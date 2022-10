Juve, Rabiot: "Contento per la doppietta, ma l'importante era vincere"

L'uomo che non ti aspetti sul tabellino della Juventus. Soprattutto se ripetuto due volte. Adrien Rabiot, autore di una doppietta nella prima vittoria dei bianconeri in questa Champions League, analizza a Sky Sport il 3 a 1 casalingo al Maccabi Haifa: "Sono molto contento di questa doppietta in Champions, mi era già capitata una volta col Psg, ma l'importante, lo sappiamo tutti, era iniziare a vincere anche in Europa".