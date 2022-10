Vlahovic e la Juve sbagliano sempre insieme

Si era sbloccato. Come la Juve. Ma a San Siro è andato a picco . Come la Juve. Il percorso di Dusan Vlahovic sta andando di pari passo con quello della sua squadra. Un dato per tutti: il centravanti ha segnato in cinque partite, coincise con quattro vittorie e un pareggio. Ieri Vlahovic non solo non ha segnato, ma ha pure inciso in negativo sull’esito del risultato finale. È suo il passaggio sbagliato nella terra di nessuno che ha innescato la fuga di Brahim Diaz terminata con il gol del definitivo 2-0 per il Milan. Una giocata al contrario che fotografa in maniera impietosa l’attuale momento della Juve e anche quello di Vlahovic. Se Vlahovic non segna, la Juve non vince. Quando la Juve non vince, Vlahovic non segna. Quale sia causa e quale conseguenza sembra un dilemma di difficile soluzione .

Rabbia Vlahovic

Questa volta, forse pensando già alla sfida di Champions con il Maccabi Haifa, è stato proprio Vlahovic a lasciare il campo, pur nel momento di tentare il tutto per tutto. L’abbraccio con Max Allegri conferma un rapporto solido tra i due, i gesti di stizza compiuti subito dopo e quello sguardo di furiosa rassegnazione pizzicato dalle telecamere invece spiegano la rabbia del serbo: per il momento della squadra e l’ennesima sconfitta, per non essere riuscito a esprimersi come avrebbe voluto e dovuto. Già, perché non c’è solo l’auto-assist per Diaz in questa serata orribile. C’è una partita (un’altra) da 0 tiri effettuati, appena 29 palloni giocati e tutta una serie di situazioni gestite in maniera rivedibile. Il confronto con Arek Milik in fase di cucitura del gioco è negativo per Vlahovic, che ci mette spesso il doppio del tempo del polacco a controllare il pallone per poi gestirlo con una qualità ancora decisamente inferiore. Ora anche a Vlahovic non resta altro da fare che mettersi alle spalle pure questa sconfitta, martedì è già tempo di Maccabi Haifa: la Juve non vince in trasferta dal 25 aprile sul campo del Sassuolo, l’ultimo gol lontano dallo Stadium di Dusan è pure precedente (9 aprile a Cagliari). E se Vlahovic non segna, la Juve non vince. O viceversa.