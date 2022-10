Arbitri di Champions: Siebert per il Milan, Lahoz per la Juve

Decisi gli arbitri per le partite di martedì della quarta giornata dei gruppi di Champions League. In campo ci sono anche due italiane, la Juve e il Milan. I bianconeri, nel girone H, possono solo vincere in casa del Maccabi Haifa; i rossoneri di Stefano Pioli anche loro un solo risultato a disposizione in casa con il Chelsea dopo la sconfitta per 0-3 a Londra.