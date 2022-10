Infortunio Di Maria, paura Juve: come sta e dove si è fatto male

HAIFA (ISRAELE) - La Juve è in ansia per le condizioni di Angel Di Maria. L'argentino, schierato titolare al fianco di Vlahovic in attacco per la sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, al 22' del primo tempo ha sentito tirare il muscolo durante uno scatto e si è fermato. L'ex Psg ha allungato la falcata per raggiungere il pallone, poi lo stop: problema al flessore della coscia destra. Di Maria l'ha capito subito, si è bloccato e toccato la parte dolorante, poi ha chiesto il cambio, al suo posto Allegri ha inserito Milik. Trema anche l'Argentina: dopo il ko di Dybala che rischia di saltare i Mondiali in Qatar, ora c'è preoccupazione pure per Di Maria. Le prossime ore saranno cruciali per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.