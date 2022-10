TORINO - Altra preoccupante prestazione della Juve che finisce ko 2-0 in Champions League in casa del Maccabi Haifa. Prosegue il periodo nerissimo tra campionato e coppa degli uomini di Allegri, bersagliato sul web. La Rete non perdona l'ennesima brutta figura di questa stagione e fioccano ironie e sfottò sui social.