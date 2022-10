Juve, c'è ancora una speranza: si qualifica agli ottavi di Champions se...

TORINO - La sconfitta contro il Maccabi Haifa è una mazzata per la Juve in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Allegri sperava di ripartire dopo i successi contro Bologna e Maccabi (all'andata), ma il ko contro il Milan in campionato e quello ad Haifa di questa sera fanno precipitare di nuovo i bianconeri nella crisi di risultati. E adesso per passare il turno in Champions serve un miracolo .

La Juve si qualifica se...

La situazione di classifica del girone H per il momento, in attesa di sapere il risultato di Psg-Benfica, è questa: Paris Saint-Germain e Benfica 7 punti, Juve e Maccabi Haifa 3. La squadra di Allegri ha due possibilità per qualificarsi, entrambe comunque molto complicate. La prima è quella più "facile": può passare facendo 4 punti nelle ultime due gare contro Benfica (25 ottobre) e Psg (2 novembre), quindi con una vittoria e un pareggio, ma deve farlo con il risultato di 2-0 o migliore (all'andata ha perso 2-1 sia con i portoghesi sia con i parigini) e sperare che una tra Benfica e Psg perda tutte e tre le partite rimanenti. Se ciò accadesse, anche con 7 punti in classifica i bianconeri passerebbero il turno in virtù della differenza reti negli scontri diretti. La seconda opzione non prevede passi falsi: vincere tutte e due le prossime partite e totalizzare 6 punti per arrivare a 9 in classifica, anche se potrebbe non bastare. Dipende sempre da cosa faranno Psg, Benfica e Maccabi.