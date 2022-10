Galeone: "Juve squadra scarsa. Dimissioni Allegri? Non lo farà mai"

“A inizio anno come si faceva a dire che la Juve era candidata allo scudetto? E' una squadra scarsa”. La sentenza è dell'ex tecnico Giovanni Galeone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giorno dopo la sconfitta per 2-0 ad Haifa contro il Maccabi che elimina praticamente i bianconeri dalla Champions League. Secondo Galeone, in casa bianconera è stato sbagliato tutto, dal mercato in poi.

Galeone: “La Juve gioca come un Genoa o un Potenza” Galeone conferma quanto in molti pensano in questo periodo: “La Juve è scarsa. La partita di ieri lo testimonia. Non so come abbiano fatto a dire ad inizio stagione che questa squadra poteva vincere lo scudetto. In generale il calcio che si gioca in Italia è una schifezza”. C'è solo una squadra che piace a Galeone: “Solo il Napoli fa un bel gioco e diverte. Mi piace come il Bayern e il City”.