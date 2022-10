Juve, Di Maria al J-Medical: attesa per l'esito degli esami e i tempi di recupero

È il giorno del verdetto per Angel Di Maria . L’argentino questa mattina alle 10 si è presentato al J-Medical per sottoporsi agli esami strumentali per valutare il problema muscolare alla coscia destra subito al 24' della trasferta di martedì di Champions ad Haifa. Il Fideo è uscito dopo circa un'ora, adesso freme per conoscere i tempi di recupero anche in ottica Mondiale. L'attaccante esterno della Juve al suo ingresso ha incoraggiato i presenti dicendo “Sto bene”.

Attesa per l’esito degli esami

Ieri il post della moglie, che aveva l’intento di incoraggiarlo in vista del Mondiale in Qatar, aveva indispettito molti tifosi della Juve. Uno stop che non ci voleva in questo momento per Allegri. Il tecnico non ha praticamente mai avuto il Fideo al top della condizione e adesso dovrà rinunciarci a lungo.