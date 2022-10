Di Maria, il messaggio social della moglie fa infuriare i tifosi della Juve

Continua il periodo nero della Juventus. Non c'è soltanto la sconfitta di Champions per mano del Maccabi a turbare il risveglio dei tifosi bianconeri ma anche le condizioni di Angel Di Maria, uscito dopo 22' della sfida di Haifa. L'argentino ha sentito tirare il muscolo durante uno scatto e si è fermato: il problema al flessore della coscia destra lo ha costretto a uscire dal campo, sostituito da Milik. Un vero e proprio calvario per l'ex Real Madrid e Psg, che dalla prima giornata di campionato ha già saltato quattro gare per infortunio e due per squalifica. A peggiorare l'umore del mondo bianconero, se fosse possibile, ci ha pensato la moglie dell'argentino con un messaggio social che ha fatto infuriare i tifosi della Juve.