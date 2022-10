Juve, Chiesa e Pogba contano i giorni per il rientro

Chi si rivede. Inizia una settimana dal peso specifico elevato, non soltanto perché c’è l’Empoli all’orizzonte che costituirà una prima, significativa verifica sullo stato di salute della Juve dopo la vittoria nel derby, ma anche perché sui prati della Continassa sono attesi due momenti molto importanti per quanto riguarda Chiesa e Pogba, gli infortunati eccellenti che scalpitano per poter ritornare a disposizione e che saranno come due nuovi acquisti per Allegri. Bisogna ancora procedere per gradi, in ogni caso; il percorso di recupero non è ancora concluso ma per entrambi si vede la luce in fondo al tunnel.

L'azzurro Il più prossimo al rientro sembra essere l’azzurro: Federico, fermo da gennaio dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sta entrando nel tratto fi nale della lunga strada della riabilitazione. Dopo la frenata a cavallo dell’estate, che gli ha impedito di tornare a settembre, Chiesa è tornato nelle ultime settimane ad allenarsi in campo: prima da solo e poi in gruppo. Altro step, questo, fondamentale, cui sono seguite alcune sessioni con i ragazzi dell’Under 17 mentre i compagni erano in trasferta in Israele per la Champions League. Manca ancora un ultimo passaggio prima di arrivare al traguardo della convocazione: un collaudo in amichevole, come spiegato da Allegri. Il test è atteso proprio in questa settimana che porta all’impegno di venerdì con l’Empoli e sarà una verifica decisiva per capire quanto tempo manca per tornare nella lista dei convocati.