Bremer: sarà assente per 20 giorni, ritorna con l'Inter

C'era attesa per l'esito degli esami a cui questa mattina si è sottoposto il difensore brasiliano della Juve Bremer. Contro il Torino è dovuto uscire per infortunio pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo e in casa bianconera si sperava che si fosse fermato in tempo per evitare una lesione, che invece c'è stata. Si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Naturalmente non ci sarà contro l'Empoli venerdì e salterà anche la decisiva sfida di Champions a Lisbona contro il Benfica. Ma non solo.

Bremer: tornerà in campo a novembre Per il completo recupero da un infortunio di questo tipo servono una ventina di giorni. Bremer, dunque, lavorerà per essere di nuovo in campo nel derby d'Italia contro l'Inter, all'Allianz Stadium, in programma il prossimo 6 novembre. Sarà costretto a saltare anche la trasferta di Lecce in campionato e l'ultima partita del girone di Champions League, a Torino contro il Paris Saint Germain.