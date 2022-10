"Psg, Galtier può dire addio a fine stagione: in lizza c'è anche Allegri"

La stagione è iniziata da appena due mesi, ma in casa PSG il livello di tensione è già alto. Del resto i risultati del nuovo corso affidato a Chrstophe Galtier non sono stati finora esaltanti, con un primo posto in campionato con “soli” tre punti di vantaggio e un cammino in Champions claudicante nel girone con la Juventus e soprattutto il Benfica, che ha strappato due pareggi ai francesi ed è ancora in corsa per il primo posto.

"PSG, venti di tempesta: Galtier potrebbe dire addio insieme a Mbappé"

Il problema principale del Paris tuttavia non sarebbe in campo, o meglio non sarebbe legato ai risultati, bensì ai malumori interni allo spogliatoio, quelli che avrebbero spinto Kylian Mbappé a chiedere la cessione già a gennaio, pochi mesi dopo il rinnovo biennale con opzione, a causa dei pessimi rapporti con Neymar. Difficile immaginare che l’attaccante francese cambi maglia già a metà stagione, ma la prossima estate sotto la Tour Eiffel potrebbe andare in scena l’ennesima rivoluzione dalla quale non sarebbe esclusa neppure la sfera tecnica. Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, infatti, Galtier potrebbe decidere di seguire Mbappé, lasciando Parigi dopo una sola stagione e imponendo alla società di cercare un nuovo tecnico.

"Il PSG pensa ad Allegri"

Scenari futuribili, ma il club non vuole farsi trovare impreparato di fronte a tale scenario, così già fioccano le indiscrezioni sul possibile successore del tecnico campione di Francia nel 2021 con il Lille. In lizza ci sarebbero tre nomi, uno preferito dalla proprietà qatariota, uno dal direttore sportivo Antero Henrique e un altro… sempreverde, quello di Massimiliano Allegri. A dispetto dei più che deludenti risultati della Juve nel primo scorcio di stagione, il tecnico livornese sembra godere ancora di un certo appeal in campo internazionale e in particolare presso la dirigenza del Psg, al punto da essere in corsa con altri due colleghi per l’eventuale approdo sulla panchina del Parco dei Principi.