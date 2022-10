"Pogba? Lo United deve assumersi le proprie responsabilità"

" Paul Pogba ha fallito con la maglia del Manchester United ? A mio avviso no, anzi: quando ha giocato ha sempre fatto bene, trascinando la squadra. Il problema è che il club inglese dovrebbe assumersi le proprie responsabilità per un progetto in fase di ricostruzione da anni e, fin qui, mai decollato". Una vera e propria stoccata quella dell'agente del "Polpo", oggi alla Juventus , Rafaela Pimenta intervistata dal Telegraph.

Pogba, l'agente Pimenta: "Lo United deve assumersi le proprie responsabilità"

L'erede della scuderia di Mino Raiola ha proseguito: "Dopo sir Alex Ferguson lo United non è più stato lo stesso, questo è risaputo. Detto questo, Pogba ha vinto da protagonista una Europa League nel 2017, questo ce lo si dimentica troppo spesso. E quando è stato in campo ha sempre dato il massimo per la squadra: non ha certo scelto lui di essere infortunato".

Pogba, l'agente Pimenta: "Il passaggio di Paul allo United nel 2016? In quel momento era la scelta giusta"

Infine, chiosa Pimenta: "Quando Paul è tornato allo United del 2016 è stata una scelta di cuore, è stato come tornare a casa. In quel momento era la scelta giusta da fare. Era felice, ma i piani non sono andati come ci si aspettava. Però è giusto che anche il club lo ammetta".