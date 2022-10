Pagelle Juve-Empoli, i migliori e i peggiori: Kean è un uragano

Kean 9

Fa tutto lui nella Juve di stasera. Anzi, è solo lui la Juve lì davanti. Segna due gol (uno glielo annullano per un fuorigioco millimetrico) e potevano essere pure di più con una mira più calibrata. Crea occasioni da gol, spazi per i compagni e fa tornare l’entusiasmo al popolo juventino. Chiedergli di più sarebbe onestamente ingeneroso.

Il centrocampo 7.5

McKennie segna, Rabiot fa addirittura doppietta, Kostic fa due assist a Kean (uno inutile per il fuorigioco dell’attaccante), Cuadrado torna a correre come ai bei tempi, Miretti entra ed è una furia. Il centrocampo della Juve sembra finalmente tornato a fare il centrocampo della Juve. Regge fino al 90’, fa filtro e regge bene la (non eccezionale) pressione avversaria. Essendo il reparto più criticato in questo avvio di stagione non è affatto una notizia da sottovalutare per Allegri.

Allegri 7

Sceglie Kean dall’inizio ed è la mossa che decide la partita, tiene Paredes (che non può essere quello originale ma il cugino) in panchina, opta per Rugani che di questi tempi è quasi un azzardo. E invece gli riesce tutto in una serata che mostra una Juve non stellare (ma come potrebbe esserlo ancora?) ma cinica e padrona del campo, senza quei maledetti blackout che hanno condizionato fin qui la stagione. Certo, davanti c’era l’Empoli e non il Psg ma la solidità della Juve fa ben sperare in un’uscita dal tunnel (apparentemente infinito) nel quale si era ritrovata. Il 4-0 finale è tanta, tantissima roba. E il merito è (anche) suo.