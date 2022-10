Milik: "Alla Juve mi trovo meglio, ecco perché"

L'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik in un'intervista all'Equipe è tornato a parlare della suo trasferimento in Italia e ha fatto un confronto tra la sua situazione attuale in bianconero rispetto a quella vissuta a Marsiglia .

Milik: "La Juve mi voleva da tanto, sono felice"

"I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, quando sono rimasto in panchina - ha spiegato la punta polacca -. Ma la Juve in verità mi inseguiva fin da quando ero al Napoli: allora non fu possibile trovare l'accordo, adesso siamo felici di esserci ritrovati oggi".