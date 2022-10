Juve, si prepara la trasferta di Lisbona: come attaccare il pressing avversario

Domenica di lavoro alla Continassa, mentre il conto alla rovescia per la sfida di Champions League all'imbattuto Benfica dice -2. Mancano poco più di 48 sfide alla partita decisiva per il cammino europeo della Juve. In caso di pari o di sconfitta, Vlahovic e compagni dovranno accontentarsi di contendere il terzo posto nel girone al Maccabi per accedere all'Europa League.

Vigilia Juve: domani alle 18:45 la conferenza stampa da Lisbona La Juve oggi si è allenata, come ieri, al mattino allo Juve Training Center. Si è lavorato su esercitazioni tecniche in funzione dello sviluppo dell'azione contro il pressing avversario. Domani ci sarà l'allenamento alle 11.30, con i primi 15 minuti aperti anche alla stampa. Poi, nel pomeriggio, partenza per Lisbona.