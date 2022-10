Benfica-Juve, Uefa comunica: mancherà la goal-line technology

Attenzione ai gol fantasma questa sera allo stadio Da Luz di Lisbona. Per l'incontro di Champions League tra Benfica e Juve , infatti, verrà a mancare un supporto importante come la goal-lin technology , la tecnologia che permette di determinare – grazie a sette telecamere – se un pallone ha oltrepassato totalmente la linea di porta. In Champions, l'occhio di falco è stato introdotto nella stagione 2016-2017. A comunicare che stasera mancherà è stata la Uefa.

La Uefa ha fatto sapere che si tratta di un problema tecnico già verificatosi in altre circostanze. Come detto, il sistema si avvale di sette telecamere e di un software di controllo che è in grado di monitorare la palla in area, segnalando sull'orologio dell'arbitro se c'è la marcatura oppure no con una semplice vibrazione.

Mancando questo supporto, l'arbitro serbo Jovanovic e i suoi assistenti dovranno stare particolarmente attenti nelle azioni vicino alla riga di porta. Che la tecnologia manchi in una partita importante come quella di stasera è comunque un grande autogol da parte della Uefa. Ricordiamo che alla Juve di Allegri serve solo la vittoria, altrimenti sarà eliminata dalla Champions prima dell'ultima giornata. Un gol (visto o non visto) può fare la differenza eccome.

Benfica-Juve: il comunicato ufficiale della Uefa

Ecco il comunicato della Uefa relativo all'assenza della goal-line technology: "In vista della partita di Uefa Champions League tra Benfica e Juve, il club di casa - all'insaputa della Uefa e del fornitore Uefa della goal-line technology - ha commissionato lavori allo stadio che hanno reso non funzionante il sistema tecnologico. Purtroppo, non sarà possibile sostituire e installare un nuovo sistema in tempo per la partita e dunque l'incontro si giocherà senza l'utilizzo della goal-line technology come da regolamento della Uefa Champions League".