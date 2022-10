Vlahovic in lacrime: il gesto in panchina fa preoccupare i tifosi della Juve

Serata da incubo per la Juventus a Lisbona , sconfitta 4-3 dai padroni di casa dopo un primo tempo sotto tono e un finale che aumenta i rimpianti bianconeri, ormai definitivamente fuori dalla Champions League . Il Benfica ha rifilato una sonora lezione agli uomini di Allegri e anche a Dusan Vlahovic , "derubato" di un gol da Moise Kean e uscito al 71' per fare posto a Matías Soulé . Quello che sembrava un cambio tecnico potrebbe però nascondere altro: il bomber serbo è stato visto in lacrime in panchina e il suo gesto a bordo campo ha fatto preoccupare i tifosi della Juve .

Juve, ansia Vlahovic: le condizioni dopo il Benfica

Non è passata inosservata la reazione di Vlahovic dopo la sostituzione contro il Benfica, scoppiato in lacrime in panchina. L'ex Fiorentina è stato visto schermarsi il viso con la mano, a colloquio con lo staff bianconero. Al momento del cambio la Juve non stava vivendo il suo momento migliore: con il risultato parziale sul 4-1, il gigante bianconero è stato costretto a lasciare il campo sofferente per quello che sembra essere un problema muscolare. Sperando di essersi fermato in tempo.