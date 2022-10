L'idea di Allegri per rilanciare la Juve: Iling Junior titolare a Lecce

La Juve a Lecce potrebbe partire con una sorpresa tra gli undici titolari: Iling Junior . L'inglese ha conquistato tutti con gli ultimi 20' di Lisbona, in cui ha sfornato due assist. Piace per la sfrontatezza che mostra in campo e anche Massimiliano Allegri pare propenso a provarlo in campo dal primo minuto, considerata la grande emergenza dei bianconeri che scendono al Via del Mare senza 10 giocatori.

Iling Junior dall'inizio significherebbe la panchina per Cuadrado , stanco e impreciso nelle ultime apparizioni. L'inglese, insomma, non si posizionerebbe sulla solita fascia sinistra, dove titolare fisso al momento è Filip Kostic , ma dall'altra parte, al posto del colombiano. L'idea stuzzica. Sappiamo che Allegri di solito non è allenatore che butta nella mischia con facilità i giovani, ma potrebbe fare un'eccezione sfruttando anche l'entusiasmo dell'esterno.

Finora Iling Junior ha giocato scampoli di partite, ma è diventato una sorta di beniamino dei tifosi che vedono in lui la freschezza che altri giocatori della vecchia guardia non hanno. Vedono in lui una voglia che manca forse in chi ha la pancia piena. Se non ci sarà posto dall'inizio, in ogni caso, è molto probabile che il giocatore entri a gara in corso. Magari per sparigliare le carte, ancora negli ultimi venti minuti quando la stanchezza si fa sentire. In questo momento è una risorsa da sfruttare.