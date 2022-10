Juve, bunker in difesa con Bonucci sempre meno titolare

Contro il Lecce, la Juve ha chiuso la terza partita consecutiva senza prendere gol. Una striscia di tre vittorie consecutive, in campionato, e 306 minuti con Szczesny imbattuto. Sono arrivate, nell'ordine, l'1-0 nel derby al Torino, il 4-0 all'Empoli e la vittoria di misura al Via del Mare. La difesa, piegata invece ben 4 volte dal Benfica a Lisbona, è tornata bunker almeno in Serie A? Presto per dirlo. La prossima in casa con l'Inter dirà qualcosa in più.

Juve, Bonucci entra solo alla fine Coincidenza vuole che nelle ultime partite Massimiliano Allegri stia concedendo maggiore fiducia a Gatti, l'anno scorso al Frosinone, tenendo in panchina Leonardo Bonucci, che anche in Salento è entrato solo alla fine per blindare la vittoria per 1-0. Forse sarà un caso, o forse no. Di sicuro, Bonucci quest'anno non si è dimostrato sicuro come al solito. Lui è l'ultimo 'pezzo' di quella che fu la Bbc, e forse sta ammainando la bandiera anche lui.