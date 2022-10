Bonucci, l'attacco della moglie sui social: "Sicuri di conoscere la verità?"

TORINO - Non è un buon momento per Leonardo Bonucci, che ha visto dalla panchina la Juve chiudere la terza partita consecutiva (in campionato) senza prendere gol. L'ultimo pezzo della BBC non sta convincendo con le sue ultime prestazioni e dopo la partita contro il Benfica, ha deciso di puntare sulla coppia formata da Gatti e Danilo per il Lecce. In attesa delle prossime partite, per scoprire se Bonucci tornerà titolare o si siederà nuovamente in panchina, la moglie Martina Maccari ha deciso di sfogarsi sui social.