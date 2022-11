Juve-Psg: bianconeri a un passo da un record negativo

Juve , attenta: rischi di entrare nel guinness dei primati negativi. La partita contro il Paris Saint Germain , questa sera, non solo può decretare se i bianconeri si aggrapperanno almeno all' Europa League o se saranno fuori da tutto, ma potrebbe segnare per la squadra di Massimiliano Allegri anche un record eguagliato, negativo ovviamente.

Ma c'è anche un altro brutto risultato da non eguagliare. Solo una volta i bianconeri hanno subito cinque sconfitte in un'unica edizione di Champions, nel 2002-2003. Solo che allora si distribuirono così: un ko nella prima fase a gironi, tre nella seconda e un'altra in semifinale. Quella Juve, insomma, fece strada, non come questa che è già fuori e che si gioca stasera solo il terzo posto. :

Era dalla stagione 2013-2014 che la Signora non passava la fase a gironi di Champions. Una competizione iniziata con il piede sbagliato, visto l'1-2 del Parco dei Principi contro un Psg che la Juve, nella storia, aveva prima di allora battuto 6 volte, ottenendo per il resto 2 pareggi.