La Juve e il record storico negativo per l’Italia: tifosi infuriati

Continua il periodo nerissimo per la Juventus che, "grazie" alla sconfitta contro il Psg centra l'ennesimo record negativo della sua fin qui deludente stagione. I bianconeri non solo non sono riusciti a passare il turno di Champions, venendo retrocessi in Europa League, ma hanno fissato l'asticella di una statistica che non si muoveva dalla stagione 2004-2005. Un dato che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, che si sono sfogati sui social. Già contro il Benfica, gli uomini di Allegri avevano collezionato un triste primato per la storia del club riuscendo a subire tre gol nel corso del primo tempo di una gara di Champions.