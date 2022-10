Juve, il record storico in negativo è clamoroso: tifosi infuriati

Primo tempo da horror al Da Luz per la Juventus di Allegri, che dovrebbe almeno vincere in casa del Benfica per avere una speranza di passare agli ottavi di finale di Champions League. I primi 45' si sono chiusi sul punteggio di 3-1 per i portoghesi, che dopo essere andati in vantaggio ed aver subito il gol del pareggio da Vlahovic non si sono persi d'animo e hanno ripreso il controllo del match con il rigore dell'ex Inter Joao Mario e lo strepitoso colpo di tacco di Rafa Silva.