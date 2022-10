Benfica-Juve 4-3 all'81': qualificazione ottavi Champions, cosa deve succedere

Difficile ma non impossibile. Alla Juve, che sta perdendo 4-1 in casa del Benfica al 50', serve un miracolo per qualificarsi agli ottavi di Champions. Ad appena tre punti in classifica - gli stessi del Maccabi Haifa che aveva sconfitto i bianconeri la scorsa giornata - gli uomini di Allegri hanno solo un risultato utile possibile da centrare: la vittoria contro i portoghesei e al prossimo turno in casa contro il Psg. Ma anche in questo caso il passaggio del turno non è scontato, anzi. La Juve deve sperare che una tra Psg e Benfica perda contro il Maccabi Haifa.