Ronaldo può pescare la Juve in Europa League: lo United ai playoff

Manchester United, l'avventura europea passerà dai playoff

All’elenco delle formazioni che non sono riuscite a qualificarsi direttamente per gli ottavi e dovranno quindi passare dalla tagliola dei sedicesimi, o playoff, si è infatti iscritto anche il Manchester United di Erik Ten Hag e di Cristiano Ronaldo. I Red Devils, indicati in estate tra i favoriti per vincere il trofeo che si assegnerà nella finale del 28 maggio a Budapest, hanno vinto di misura sul campo della Real Sociedad, (1-0 firmato Garnacho su assist di CR7), ma si sono dovuti accontentare del secondo posto per la peggior differenza reti e dovranno quindi disputare un turno in più.

Europa League, Ronaldo può ritrovare la Juve

Tra i possibili avversari dello United, e quindi di Ronaldo, ci sono anche Barcellona e Siviglia, per quelli che sarebbero remake della lunga esperienza al Real Madrid vissuta dal portoghese, oltre all’amato Sporting, ovvero la squadra nella quale Ronaldo potrebbe approdare in caso di separazione dallo United a gennaio. Senza ovviamente dimenticare la Juventus, scesa in Europa League al termine del pessimo girone di Champions chiuso con appena tre punti, per quello che sarebbe un incrocio suggestivo, destinato a dare ulteriore lustro a una competizione che pare avviarsi a una fase ad eliminazione diretta appassionante e ricca di squadre blasonate. I playoff si giocheranno giovedì 16 e giovedì 23 febbraio 2023.