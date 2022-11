Juve, Vlahovic, Di Maria e Bremer per l’assalto all’Inter

TORINO - Prove di Juve “reale” e non più “virtuale”. Si rivede un po’ di luce in fondo a lungo tunnel degli infortuni e Allegri si prepara a inserire nuovamente pedine pesantissime nello scacchiere bianconero proprio per uno degli appuntamenti clou prima della sosta. C’è l’Inter all’orizzonte e il tecnico ritrova in un colpo solo Vlahovic, Bremer e Di Maria. Tre recuperi fondamentali che potranno alleviare un po’ la totale emergenza in cui la Signora ha versato nelle ultime settimane. La regolarità degli infortuni sì è rivelata impressionante, partita dopo partita, tanto che i bianconeri si sono giocati le residue speranze di rimanere in Europa contro il Psg senza ben 12 giocatori. A Lecce, nell’ultima di campionato, la situazione non era dissimile, tanto da dimostrarsi troppo penalizzante per poter sostenere un calendario così fitto di impegni.

Vai Dusan Ora, appunto, sta tornando piano piano il sereno. Vlahovic, innanzitutto: Dusan si era fermato nella disgraziata notte di Lisbona per un fastidio che ha fatto riemergere il rischio pubalgia, ha saltato Lecce e Paris e adesso è pronto a tornare titolare in un attacco che ha in Milik l’unica altra certezza. Kean infatti difficilmente ci sarà dopo lo stop alla vigilia della Champions per il riacutizzarsi di una infiammazione alla cicatrice eredità di un precedente infortunio al retto femorale. Dopo il Psg, Moise rischia di non esserci neanche con Inter, Verona e Lazio; il suo 2022 juventino potrebbe quindi essersi già concluso. Con i nerazzurri, quindi, avanti con Vlahovic-Milik. Fideo Pure Di Maria si era fermato in coppa, nella tremenda notte di Haifa: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, era stata la diagnosi, con conseguenti venti giorni di assenza previsti, che si sono sommati agli altri già collezionati con i primi due contrattempi muscolari tra metà agosto e settembre. Ora il Fideo prepara il nuovo rientro per dare un segnale tangibile prima dei Mondiali, dopo che è stato al centro di rumors, da lui stesso smentiti, su un addio a metà stagione.