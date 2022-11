Di Maria scoppia a piangere in diretta tv: ecco il motivo

Angel Di Maria in lacrime, ma non per un nuovo infortunio, fortunatamente per la Juve e per l'Argentina. Il Fideo, anzi, è pronto a tornare in campo domani sera contro l'Inter all'Allianz Stadium. Le lacrime sono arrivate per una botta di nostalgia, ripensando al gol vittoria segnato al Maracanà di Rio de Janeiro contro il Brasile, una rete che nel 2021 ha regalato all'Argentina la Coppa America.