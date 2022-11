Juve-Inter, un rinforzo per Allegri: finalmente Di Maria

TORINO - Una settimana e tre partite. È questo che rimane ad Angel Di Maria per lanciare quei messaggi che il popolo bianconero si aspetta prima del Mondiale, per dimostrare così anche con i fatti di essere alla Juve per condurla al successo e non come temono in molti solo per arrivare pronto in Qatar. Fin qui, infatti, è scivolata via in maniera piuttosto controversa la sua avventura in bianconero. Fortemente voluto da Max Allegri, la Juve ha accontentato le sue richieste contrattuali anche in termini di durata (un solo anno), rinunciando così ai vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Poi però Di Maria è stato protagonista di un avvio di stagione con più fermate che partenze: due serate degne della sua reputazione (al debutto con il Sassuolo e in casa con il Maccabi Haifa), tre infortuni muscolari, un pesantissimo cartellino rosso per fallo di reazione su Armando Izzo contro il Monza. In tutto fin qui Di Maria ha giocato appena 333 minuti distribuiti in sette partite, qualche magia, qualche polemica in più, tanti rimpianti. Ma non è ancora troppo tardi, ora tocca di nuovo a lui. Perché contro l'Inter ci sarà e finché ci sarà un posto in questa Juve ci sarà sempre El Fideo.