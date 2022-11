Juve-Inter: i convocati, Vlahovic salta la partitissima

Dusan Vlahovic dovrà guardare anche Juve-Inter dalla tribuna: più forte la pubalgia della sua voglia di rimettersi al servizio della squadra. Tutti attendevano le convocazioni di Massimiliano Allegri proprio per sapere se l'attaccante serbo ci sarebbe stato oppure no. Non si rischia, soprattutto a poche settimane dal Mondiale. C'è invece Federico Chiesa, alla sua seconda convocazione stagionale.