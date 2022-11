Juve, festa social dopo il derby d'Italia: esulta anche Chiellini

Juve, il sogno di Fagioli continua: "Siamo tornati"

In particolare di chi l’ha decisa, come Nicolò Fagioli, autore del gol della sicurezza nei minuti finali, secondo centro consecutivo in Serie A per il centrocampista emiliano dopo quello, decisivo, al Lecce. Il numero 44 della Juventus ha immortalato la serata con ben due post… in lingua su Instagram che lo ritraggono esultante dopo la rete: “Vamos” e “From Nicolò with Love. Sleep tight Juve fans! It is not a dream, We are back more than ever”. “Dormite bene, tifosi juventini: non è un sogno, siamo tornati più che mai” le parole di Fagioli, diventato a 21 anni e 267 giorni il terzo centrocampista più giovane nella storia della Juve a segnare contro l’Inter in Serie A, dopo Giacomo Neri nel 1936 (20 anni e 291 giorni) e Antonio Montico nel 1955 (21 anni e 115 giorni). Non male, così come la prestazione di Arek Milik, a lungo isolato in attacco, ma tatticamente prezioso: "Grande vittoria, questa è la strada giusta… forza Juve" ha scritto il polacco. “Avanti su questa strada, forza Juve” è stato invece l’essenziale post di Fabio Miretti, che ha dovuto cedere per una notte la vetrina a Fagioli in una squadra ora più che mai trascinata dall’entusiasmo dei giovani.