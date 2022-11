Allegri: "Questa è la Juve che mi piace. Scudetto? Napoli forte, ma dopo la sosta..."

Più forte delle tante assenze, ma con tanto cuore, non poca classe e parecchia praticità. La Juventus torna a vincere il derby d’Italia dopo un anno e mezzo e prova a sognare di nuovo in grande. Dopo un primo tempo dominato dal tatticismo e con zero tiri in porta, la squadra di Allegri punisce le ingenuità dell’ Inter , trova due gol in contropiede e piazza il sorpasso ai grandi rivali affiancando la Roma al quinto posto.

Allegri si gode la difesa-bunker: "Se giochiamo sempre così prenderemo pochi gol"

ll Napoli resta ancora lontano, il Milan un po’ meno, ma la quarta partita consecutiva senza gol al passivo piace molto a Max Allegri, che si gode un Filip Kostic in versione doppio assistman e il centrocampo degli incursori d’oro, Rabiot e Fagioli. Si può quindi vincere anche con un attacco ridotto all’osso e in generale il modo in cui i bianconeri hanno portato a casa una partita potenzialmente spartiacque della stagione piace molto ad Allegri, che ai microfoni di DAZN sottolinea la solidità ritrovata della difesa e l'importanza di avere vinto uno scontro diretto: "Nel primo tempo siamo stati un pizzico fortunati, poi ce la siamo meritata e una volta sbloccata la partita abbiamo giocato bene anche tecnicamente pure grazie all'ingresso di giocatori come Chiesa e Di Maria che hanno alzato il tasso qualitativo. Tornare a battere l'Inter dopo quattro partite era importante, non vincevamo uno scontro diretto da troppo tempo. Vittorie come questa danno autostima in un momento in cui stiamo recuperando giocatori. Siamo cresciuti, adesso rimaniamo dentro alla partita fino alla fine, i ragazzi si aiutano, corrono e si abbassano dietor la palla quando necessario, prima giocavamo solo a tratti. Sono molto contento di tutti, in particolare della fase difensiva, nel secondo tempo abbiamo concesso solo un'occasione a Lautaro. Quando si gioca così è difficile prendere gol".

La Juve e il sogno scudetto: "Napoli forte, ma il campionato è lungo"

Il discorso va poi inevitabilmente sui margini per tornare in corsa per lo scudetto. Allegri è più possibilista del previsto, pur ammettendo l'attuale superiorità del Napoli...: "Non abbiamo vinto nulla, pensiamo a fare sei punti con Verona e Lazio, altrimenti vanificheremmo quanto fatto stasera, poi vedremo. Scudetto? L'obiettivo è fare il massimo, siamo a due punti dal quarto posto, il campionato è lungo e il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non sappiamo cosa succederà. Recupereremo tutti i giocatori e sarà importante perché si giocherà ogni tre giorni con l'Europa League".