Miretti al Golden Boy: “Lavoro per segnare di più, di Nantes ho un bel ricordo”

C'è anche Fabio Miretti tra i premiati alla cerimonia del Golden Boy: si è aggiudicato infatti il Best Italian Golden Boy . Il giovane centrocampista della Juve parte ringraziando la società che gli sta permettendo di giocare titolare e di mettersi in mostra: “Questo premio è un piccolo traguardo che mi sprona a migliorare ancora di più. Sono molto emozionato e ringrazio tutti per questo premio. Soprattutto ringrazio la società Juve che mi sta permettendo crescere giorno dopo giorno. Però anche tutto quello che c'è dietro a partire dal settore giovanile che mi ha permesso di arrivare fin qua".

Miretti: “Il mio punto di riferimento è De Bruyne”

Miretti ha un debole per un campionato straniero e per un calciatore in particolare: “Guardo soprattutto la Premier League. Il mio punto di riferimento è De Bruyne che è un giocatore straordinario. Provo a rubargli quanto più possibile guardandolo in Tv".