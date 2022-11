Pagelle Juve: Chiesa ci prova, Danilo è ovunque

Danilo 7

Di testa, in scivolata, in diagonale: il brasiliano arriva dappertutto disinnescando diversi potenziali problemi, e non è una novità, anche se gli sfugge una volta Dumfries. Il Var gli nega il raddoppio perché la palla da lui calciata gli sbatte sulla mano.

Bremer 7

Chi si rivede. Gleison riporta fisicità, intensità e anticipi che mancavano tanto. Prova a imitare il gol di Giroud con lo Spezia in spaccata, senza identica fortuna. Lo Stadium trema quando si tiene il ginocchio destro ma non crolla e nel finale una sua chiusura decisiva avvia il raddoppio.

Alex Sandro 5,5

Un passo indietro rispetto alle prove recenti prove da centrale: non trova la posizione per seguire le incursioni nerazzurre e va spesso in affanno in chiusura. Come quando si perde Dzeko, ma gli va bene.

Cuadrado 5,5

Juan va subito in difficoltà sul ritmo e sulle chiusura difensive. E pure in fase offensiva non punge come un tempo.