Juve-Inter, il gol di Danilo annullato per un tocco di mano: è bufera

La polemica sui social dopo l'annullamento del gol di Danilo

In tanti sono rimasti basiti (per usare un eufemismo) dalla scelta del direttore di gara e in molti questo fatidico tocco di mano non lo hanno visto nemmeno dopo i tanti replay andati in onda in tv. Alla fine il tocco delle dita della mano destra di Danilo si intravedono dopo l’ennesima inquadratura molti minuti dopo che la partita è ripresa ma le polemiche ormai avevano invaso il web. “Non si può annullare un gol per un tocco con l’unghia di un dito, questo non è più calcio”, scrivono i tifosi della Juve su Twitter. “Facciamo i seri, un gol del genere non deve MAI essere annullato”, scrive un altro utente. Alla fine però i tifosi della Juve possono comunque tirare un sospiro di sollievo: la loro squadra è riuscita comunque a battere l’Inter grazie ai gol di Rabiot e del baby Fagioli che ormai sembra aver trovato un certo feeling con le reti pesanti e decisive.