Juve: Vlahovic ci riprova, ma così è difficile

TORINO - Provaci ancora Dusan . La sosta si avvicina, quindi anche o soprattutto il Mondiale . E restano solo due partite a Vlahovic per evitare che rimanga la notte da incubo di Lisbona l'ultima del suo personalissimo 2022 in bianconero. Contro il Benfica, infatti, il centravanti serbo ha alzato bandiera bianca dopo aver a lungo stretto i denti, da quel momento non si è più rivisto in campo e la Juve ha dovuto cercare altrove i gol per risalire la china. Troppo forte il dolore procurato da quella pubalgia che lo tormenta da tempo, nonostante gli esami strumentali abbiano di volta in volta escluso lesioni o complicazioni ulteriori, nonostante i tentativi di tornare in gruppo, sono già tre le partite consecutive saltate. Previsto il turno di riposo di Lecce, se fosse stata ancora in palio la qualificazione in Champions molto probabilmente avrebbe forzato per esserci col Psg, ci ha provato ma non ce l'ha fatta invece contro l'Inter. E ora che in calendario rimangono solo le sfide di Verona e in casa con la Lazio, Dusan ci riprova.

Juve, Vlahovic lavora ancora a parte

A denti stretti

Il problema è che la pubalgia gli procura dolore, pure parecchio. Ed è un dolore con cui sarà costretto a convivere a lungo, non ci sono alternative alle terapie o al riposo in questo momento, il Mondiale si avvicina e in Qatar non potrà proprio mancare. Ma non è questo il motivo per cui Vlahovic ha dato forfait prima del match con l'Inter: era tornato in gruppo, stringendo i denti, solo venerdì e Max Allegri stava accarezzando l'idea anche di lanciarlo titolare. Però domenica il dolore è tornato e Vlahovic non ha potuto fare altro che rinunciare al derby d'Italia. Programma personalizzato per lui anche lunedì, lavoro differenziato pure ieri. E oggi è previsto il provino finale, è chiaro a tutti in casa Juve come Vlahovic non stia ancora bene, ma la voglia di tornare il campo è tanta e verrà sfruttato ogni singolo minuto a disposizione per provare a tornare almeno tra i convocati già a Verona. Altrimenti l'appuntamento verrà rimandato di un altro passo, domenica all'Allianz Stadium arriva la Lazio di Maurizio Sarri per quello che sarà uno scontro diretto da non fallire.

La pubalgia

Preoccupazione alla Continassa per quanto rimanga la speranza di recuperare Vlahovic tra domani e domenica, ansia in casa Serbia perché in ogni caso la pubalgia condizionerà il primo Mondiale del centravanti. Che sperava di aver risolto questo problema tra maggio e giugno, quando aveva rinunciato alla Nations League per curarsi, ritardando anche l'inizio della nuova stagione che lo ha visto a lungo rincorrere la miglior condizione. E quando l'aveva trovata, è tornata anche la pubalgia.