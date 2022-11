Juve: Paredes e Kean ok, McKennie e Vlahovic ancora a parte

Allenamento mattutino per la Juventus al Training Center della Continassa, con l'obiettivo incentrato sulla sfida dello stadio "Marcantonio Bentegodi" di giovedì contro l' Hellas , con fischio d'inizio alle 18.30.

Il gruppo si è focalizzato, a due giorni dalla gara, sulla tattica, concentrando anche l'attenzione su esercitazioni tecniche per la costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella.

Juve: Paredes e Kean in gruppo, McKennie e Vlahovic ancora a parte

Il centrocampista argentino ex Psg Leandro Paredes e l'attaccante vercellese Moise Bioty Kean si sono allenati con il gruppo, mentre Weston McKennie e Dusan Vlahovic (sempre alle prese con la pubalgia) hanno svolto lavoro personalizzato. Domani la partenza per Verona. Prima, però, la conferenza del tecnico Massimilia Allegri - in programma alle 12 - e allenamento al Training Center.