Juve, Pogba e il ballo social per provare il ginocchio

TORINO - "Sto meglio, diciamo bene", e si vede. Alla cerimonia per il Golden Boy Pogba aveva aggiornato sulle sue condizioni fisiche, Paul piano piano migliora. Purtroppo per lui i progressi fatti fino ad oggi non gli permetteranno di andare al Mondiale con la Francia, la sua stagione ripartirà nel 2023, la Juve lo aspetta. Intanto però si esibisce sui social con passi di danza e testa così il suo ginocchio: "È il modo migliore per provarlo", dice. E aggiunge: "Test superato". Qualche saltello in famiglia davanti a moglie e figli a ritmo di musica, il Polpo si svaga ed è felice.