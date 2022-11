Lega Serie A: Allegri Coach of the Month di novembre

E' Massimiliano Allegri il vincitore del premio Coach of the Month di novembre. Lo ha comunicato la Lega di Serie A. Il tecnico della Juve, come gli altri, è stato valutato per i risultati ottenuti dalla 13a alla 15a giornata. I bianconeri sono reduci da sei vittorie consecutive senza neanche un gol al passivo, cosa che ha permesso alla squadra di tornare al terzo posto in classifica, seppure sempre a -10 dal Napoli.